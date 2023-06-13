Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа

Межправительственное соглашение было подписано 31 января 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода от газоизмерительной станции (ГИС) в районе российского Дальнереченска, через реку Уссури и до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Ответственной с российской стороны будет компания «Газпром», со стороны КНР - Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».

