Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа

Россия ратифицировала соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Поставки газа по «Турецкому потоку» возобновили

Межправительственное соглашение было подписано 31 января 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода от газоизмерительной станции (ГИС) в районе российского Дальнереченска, через реку Уссури и до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Ответственной с российской стороны будет компания «Газпром», со стороны КНР - Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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