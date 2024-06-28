Участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты во дворе дома в Казани
Военнослужащий из Казани, который в сентябре 2023 года взорвал имитационную гранату у лавочки во дворе жилого дома, получил три года условно. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор Казанского гарнизонного военного суда.
Военный Кирилл Шульга, находясь в алкогольном опьянении, решил повеселить детей у подъезда и предложил одному из них достать чеку из гранаты. После отказа ребенка он сделал это сам и кинул гранату в сторону. В результате произошел громкий хлопок, который сильно напугал людей.
Жительница дома в тот же день обратилась в полицию, сообщив, что после происшествия она и ребенок получили психологическую травму. В материалах суда отмечается, что мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу и у него обнаружили признаки психических расстройств. Однако суд принял во внимание тот факт, что Шульга является участником спецоперации и намерен продолжать службу.
Мужчине назначили три года условно с учетом двух лет испытательного срока.
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