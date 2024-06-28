Участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты во дворе дома в Казани

Военнослужащий из Казани, который в сентябре 2023 года взорвал имитационную гранату у лавочки во дворе жилого дома, получил три года условно. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор Казанского гарнизонного военного суда.

Военный Кирилл Шульга, находясь в алкогольном опьянении, решил повеселить детей у подъезда и предложил одному из них достать чеку из гранаты. После отказа ребенка он сделал это сам и кинул гранату в сторону. В результате произошел громкий хлопок, который сильно напугал людей.