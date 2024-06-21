СМИ: Планировавший теракты в России житель Бреста предстанет перед судом

Житель города Бреста в Белоруссии, которого обвиняют в планировании терактов на железнодорожных объектах в России по заданию украинских спецслужб, скоро предстанет перед судом, сообщает белорусский государственный телеканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, 37-летний мужчина был задержан в прошлом году и признал свою вину в рамках досудебного соглашения. Он сообщил, что в 2013 году начал сотрудничество с украинским куратором для общего бизнеса на Украине, но был депортирован оттуда в 2018 году и отбыл наказание в Белоруссии за контрабанду до начала СВО на Украине.

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Брестчанин самостоятельно связался с украинскими знакомыми и предложил свои услуги для совершения преступлений против вознаграждения, уточняется в репортаже. Он был задействован в планировании взрыва на железнодорожной линии в России, где проходят эшелоны с военной техникой, боеприпасами и топливом.

Согласно данным телеканала, мужчина вместе с двумя российскими соучастниками получил предварительную выплату через криптокошелек и при помощи третьих лиц перевел деньги, но эта операция привлекла внимание правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:РоссияБелоруссияТерактСуд

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