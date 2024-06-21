СМИ: Планировавший теракты в России житель Бреста предстанет перед судом

Житель города Бреста в Белоруссии, которого обвиняют в планировании терактов на железнодорожных объектах в России по заданию украинских спецслужб, скоро предстанет перед судом, сообщает белорусский государственный телеканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, 37-летний мужчина был задержан в прошлом году и признал свою вину в рамках досудебного соглашения. Он сообщил, что в 2013 году начал сотрудничество с украинским куратором для общего бизнеса на Украине, но был депортирован оттуда в 2018 году и отбыл наказание в Белоруссии за контрабанду до начала СВО на Украине.