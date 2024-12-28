Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области

Участник программы «Время героев» Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщили в официальном в Telegram-канале программы.

«Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области», - уточняется в сообщении.

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Шляпников на новом посту будет отвечать за вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил четверо чиновников, временно исполняющих обязанности губернаторов, в состав Госсовета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/vremyageroev2024
ТЕГИ:Калужская Область

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