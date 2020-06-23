Участковые комиссии Марьино получили бюллетени для голосования по Конституции
В территориальной избирательной комиссии (ТИК) московского района Марьино участки получили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Председатель участковой избирательной комиссии №1525 Надежда Карпова рассказала о процедуре подготовки бюллетеней для голосования. Председатели комиссий получают бюллетени, пересчитывают и подписывают их, чтобы защитить документ от подделок.
Карпова добавила, что процедура является "ступенчатой": от более крупного звена к более мелкому. По ее словам, сначала бюллетени поступают в ТИК, а затем комиссия распределяет и передает их на участки для голосования. После пересчета бюллетеней тремя членами комиссии бумаги хранятся в сейфе до выдачи их в руки гражданам для голосования.
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