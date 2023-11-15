Участие в СВО будет считаться преимуществом при поступлении в колледжи

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в «Правила приема на обучение по программам среднего профессионального образования», сообщает RT.

Число бюджетных мест в вузах не уменьшится из-за льгот для участников СВО

Они, в частности, вносят дополнение в пункт 45 Правил, определяющий индивидуальные достижения абитуриентов, которые учитываются при приёме.

Новый нормативный акт закрепляет участие в СВО в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву как индивидуальное преимущество при поступлении.

Ранее Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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