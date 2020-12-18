Учащихся военных учебных заведений привьют от COVID-19 в январе
Курсантов и воспитанников военных учебных заведений РФ могут привить от коронавирусной инфекции уже в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Николая Панкова.
В интервью газете "Красная звезда" замминистра рассказал, что вакцинация начнется после того, как учащиеся вернутся после каникул. Новогодние каникулы в этом году для курсантов продлятся до 25 января 2021 года.
Панков добавил, что слушатели и курсанты военных вузов также пройдут вакцинацию после отпуска. Кроме того, замминистра обороны подчеркнул, что после возвращения на учебу все учащиеся сдадут тесты на COVID-19 и пройдут двухнедельный карантин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Врач из Мурманской области, на которую пожаловались Путину, пригрозила увольнением
- В Москве умерли еще 72 пациента с COVID-19
- СМИ: Двое человек ранены в результате захвата заложников недалеко от Парижа
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 642 тыс.
- Антитела к COVID-19 выявили у 25% жителей Подмосковья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru