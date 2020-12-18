Учащихся военных учебных заведений привьют от COVID-19 в январе

Курсантов и воспитанников военных учебных заведений РФ могут привить от коронавирусной инфекции уже в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Николая Панкова.

В интервью газете "Красная звезда" замминистра рассказал, что вакцинация начнется после того, как учащиеся вернутся после каникул. Новогодние каникулы в этом году для курсантов продлятся до 25 января 2021 года.

Панков добавил, что слушатели и курсанты военных вузов также пройдут вакцинацию после отпуска. Кроме того, замминистра обороны подчеркнул, что после возвращения на учебу все учащиеся сдадут тесты на COVID-19 и пройдут двухнедельный карантин.

