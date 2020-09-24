«Уборщиком туалетов»: Милонов оценил шансы Пашаева «устроиться» в Госдуму
Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов уверен, что у бывшего адвоката Михаила Ефремова – Эльмана Пашаева нет шансов стать депутатом Госдумы. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной Думы или даже муниципального совета. Слава Богу, у нас демократия, и для того, чтобы быть избранным, за тебя должны люди проголосовать. Более чем уверен, что за Эльмана Пашаева не проголосует никто, ни один человек. Ну, разве что если на его избирательном округе будет жить Никита Джигурда, тогда он получит один голос», - заявил Милонов.
Напомним, бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее он создал левоцентристскую политическую партию «Союз справедливых сил России» (СССР). Минюст пока не зарегистрировал ее.
А на минувшей неделе Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса за неоднократные нарушения профессиональной этики, напоминает RT. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Пашаева с недвижимостью.
Адвокат представлял интересы Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Линия защиты Пашаева не увенчалась успехом: артиста приговори к восьми годам колонии.
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