Эльман Пашаев лишён статуса адвоката на год

Эльман Пашаев лишён статуса адвоката сроком на один год. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания. Об этом информирует ТАСС, со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

При вынесении вердикта учитывалось ранее сделанное заключение квалификационной комиссии североосетинской Адвокатской палаты о наличии дисциплинарного проступка в действиях Пашаева в ходе судебного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал «наиболее адекватным» такое решение по Пашаеву. По оценке Пилипенко, адвокат сам виноват в произошедшем, поскольку задал запредельный «уровень скандализации» в деле Ефремова.