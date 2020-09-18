Эльман Пашаев лишён статуса адвоката на год
Эльман Пашаев лишён статуса адвоката сроком на один год. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания. Об этом информирует ТАСС, со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).
При вынесении вердикта учитывалось ранее сделанное заключение квалификационной комиссии североосетинской Адвокатской палаты о наличии дисциплинарного проступка в действиях Пашаева в ходе судебного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал «наиболее адекватным» такое решение по Пашаеву. По оценке Пилипенко, адвокат сам виноват в произошедшем, поскольку задал запредельный «уровень скандализации» в деле Ефремова.
«Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», - резюмировал глава Федеральной палаты адвокатов.
Министерство юстиции на прошлой неделе составило представление о лишении статуса Пашаева, а также предложило открыть дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского, который представлял на процессе по ДТП с Ефремовым сторону потерпевших.
Как отмечает Ura.ru, за лишение Эльмана Пашаева адвокатского статуса также выступали некоторые его бывшие клиенты. Ранее он уже три раза подпадал под такую санкцию.
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