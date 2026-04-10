Смысл поста не в том, чтобы посидеть на диете и очистить свой организм, а в том, чтобы освободить его от лишнего, тем самым открыв больше возможности и пространства для общения с Богом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.

«Пост – это не просто какой-то период особой диеты, когда человек не ест мясо и ест какую-то другую пищу. Пост - это религиозное действие. Напомню, что «религия» переводится как «восстановление связи». Для того, чтобы человеку наладить связь с Богом, принимается пост. Какой в нем смысл? Человек по христианскому учению трехсоставен: у него есть тело, душа и дух, что отличает его от животного. И вот именно дух человеческий ничем иным питаться не может, кроме как общением с Богом. Давно замечено, что если человек себя в телесной и душевной жизни ужимает, то возникает глубокая возможность для общения с Богом. Для этого и есть пост», - рассказал он.

