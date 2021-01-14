Убивший педофила уфимец получил 8 лет колонии строгого режима

Житель Уфы Владимир Санкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины, который удерживал в доме подростка.

В 2020 году подросток на улице обратился к Санкину за помощью и сообщил, что его друга удерживает и собирается изнасиловать мужчина. Санкин ворвался в дом подозреваемого педофила и нанес ему травмы, не совместимые с жизнью – он скончался до приезда скорой.

По версии следствия, Санкин совершил разбойные действия, похитив у убитого деньги.