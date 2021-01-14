Убивший педофила уфимец получил 8 лет колонии строгого режима

Житель Уфы Владимир Санкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство 54-летнего мужчины, который удерживал в доме подростка.

В 2020 году подросток на улице обратился к Санкину за помощью и сообщил, что его друга удерживает и собирается изнасиловать мужчина. Санкин ворвался в дом подозреваемого педофила и нанес ему травмы, не совместимые с жизнью – он скончался до приезда скорой.

По версии следствия, Санкин совершил разбойные действия, похитив у убитого деньги.

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Осужденный просил рассматривать его дело с участием присяжных, однако они признали его виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК), сняв обвинения в разбое.


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ФОТО: jstew
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