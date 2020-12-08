СМИ: Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 13 годам колонии за педофилию
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года по делу о педофилии, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По версии следствия, летом 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака в районе Новая Охта, 43-летний мужчина неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении проживавших в этом же доме девочек 7 и 11 лет.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом следствия, рассказал, что осуждённый Руслан Казанцев в 2018 году принял участие в телевизионном шоу «Давай поженимся», где представил себя как владельца отеля, посещающего на досуге святые места.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Госдума отклонила проект закона о бэби-боксах
- Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира
- Гинцбург: Бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от COVID-19
- Венесуэла отвергла заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов
- Центр имени Гамалеи заявил о готовности производить «Спутник V» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru