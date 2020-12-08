СМИ: Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 13 годам колонии за педофилию

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года по делу о педофилии, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, летом 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака в районе Новая Охта, 43-летний мужчина неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении проживавших в этом же доме девочек 7 и 11 лет.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом следствия, рассказал, что осуждённый Руслан Казанцев в 2018 году принял участие в телевизионном шоу «Давай поженимся», где представил себя как владельца отеля, посещающего на досуге святые места.