Убившие двух лосей браконьеры в Кузбассе получили условные сроки
Яйский районный суд Кузбасса признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте (ст. 258 УК) на лосей и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В прокуратуре пояснили, что решение суда связано со смягчающими обстоятельствами. Осужденные также получили испытательный срок на 1,5 года.
Инцидент с незаконным убийством двух лосей произошел весной 2020 года в Кузбассе. Двое мужчин приехали в лес на снегоходе и застрелили животных. Они признали вину и возместили ущерб в размере 160 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Псаки перепутала род войск в США с названием самолета
- Убившие двух лосей браконьеры в Кузбассе получили условные сроки
- Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды
- Посольство Швеции опровергло информации о задержании дипломата на акции в Москве
- «Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru