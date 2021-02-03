Убившие двух лосей браконьеры в Кузбассе получили условные сроки

Яйский районный суд Кузбасса признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте (ст. 258 УК) на лосей и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прокуратуре пояснили, что решение суда связано со смягчающими обстоятельствами. Осужденные также получили испытательный срок на 1,5 года.

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Инцидент с незаконным убийством двух лосей произошел весной 2020 года в Кузбассе. Двое мужчин приехали в лес на снегоходе и застрелили животных. Они признали вину и возместили ущерб в размере 160 тысяч рублей.




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ФОТО: pixabay.com
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