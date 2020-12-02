Браконьеры в Башкирии устроили сафари

Браконьеры в Башкирии гонялись за лосем по полю на внедорожнике и застрелили животное, сообщает РИА Новости.

Видеозапись этого инцидента была опубликована местным телеканалом, после чего около 10 участников охоты доставили в отделение полиции, процессуальное решение еще не принято, проводится проверка.

У одного из задержанных была лицензия на добычу лося, но их могут обвинить в незаконном способе охоты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеБашкирияЭкология
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