«Это прекрасно!»: В Госдуме поддержали призыв Мурашко рожать первого ребенка в 20-25 лет
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила в эфире НСН, что риск появления генетических заболеваний у ребенка сильно возрастает, если женщина рожает после 35.
России необходимо избавиться от установки, что лучше «получить пять образований» и «пожить для себя», чем родить ребенка, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН. Она напомнила, что рождение ребенка после 35 обрастает ненужными рисками для здоровья.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала построить карьеру и обеспечить материальную базу, а затем родить ребёнка. Буцкая полностью согласилась с министром.
«Огромное количество примеров, когда ребенок был рожден во время обучения родителей в институте и не стал препятствием для дальнейшего развития женщины, для становления семьи. Ребенок в дальнейшем становится другом, так как разница в возрасте не такая большая. Конечно, у нас в обществе много существует установок, которые были привнесены извне, нам навязывали некий путь «поживи для себя», «отдохни», «получи пять образований» и так далее. А потом понимаешь, что нет ничего – ни семьи, ни дома, работы толком нет», - объяснила Буцкая.
Она напомнила, что риск появления генетических заболеваний у ребенка сильно возрастает, если женщина рожает после 35 лет. Буцкая считает, что государство делает все необходимое, чтобы женщина решалась на первого ребенка до 30 лет.
«Мы сейчас возрождаем российские семейные ценности, мы должны показать, что рождение ребенка в 20-25 лет – это прекрасно. Рядом с молодой семьей стоит государство, есть материнский капитал даже при рождении первого ребенка, есть единовременное пособие, институты относятся с пониманием, можно дистанционно посещать занятия. Поэтому не надо откладывать жизнь, годы идут. Мы не можем сделать так, чтобы организм перестал стареть. Если женщина рожает после 35 лет, количество генетических заболеваний ребенка возрастает в геометрической прогрессии. Конечно, мы должны перестраивать нашу парадигму, настраивать на то, что первый ребенок должен быть рожден до 30 лет. Это то, к чему мы должны стремиться», - резюмировала депутат.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил «Радиоточке НСН», что первого ребенка в России рожают в среднем в 26 лет.
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