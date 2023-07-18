«Это прекрасно!»: В Госдуме поддержали призыв Мурашко рожать первого ребенка в 20-25 лет

России необходимо избавиться от установки, что лучше «получить пять образований» и «пожить для себя», чем родить ребенка, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН. Она напомнила, что рождение ребенка после 35 обрастает ненужными рисками для здоровья.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала построить карьеру и обеспечить материальную базу, а затем родить ребёнка. Буцкая полностью согласилась с министром.