Убийцу разработчика вакцины «Спутник V» приговорили к 14 годам колонии

Хорошевский суд Москвы признал Алексея Змановского виновным в убийстве старшего научного сотрудника центра имени Гамалеи Андрея Ботикова, пишет ТАСС.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»

Змановский признан виновным по статьям УК РФ убийство и кража. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

По данным следствия, Змановский 2 марта задушил ремнем Ботикова, после чего скрылся. Преступление совершено на бытовой почве. После задержания выяснилось, что преступник уже был судим.

Ботиков являлся одним из разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V». За создание препарата он получил президентскую награду, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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