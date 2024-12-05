СМИ: В Сарове задержали убившего двух человек местного жителя

Маньяка, нападавшего на людей в Сарове Нижегородской области, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, злоумышленник — 29-летний местный житель.

«Во время обысков у него дома нашли окровавленную одежду. Сейчас нижегородские следователи... проверяют его на причастность к нераскрытым убийствам за последние 15 лет, сравнивают метод и почерк», — пишет Shot.

Отмечается, что ранее преступник убил 77-летнюю соцработницу и 78-летнего мужчину-инвалида. Кроме того, за последние дни в Сарове было совершено еще несколько нападений, жертвы смогли спастись: в частности, неизвестный набросился на девушку у местной школы, также некто с ножом гнался за подростком. Правоохранители проверяют, связан ли задержанный с этими инцидентами.

Ранее в Нижегородской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 30-летнюю женщину в селе Андреевка. Злоумышленник ранил пострадавшую ножом и забрал у нее 10 тысяч рублей, пишет 360.ru.

