Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

По данным СМИ, комиссия вынесла свое решение в конце августа. Чепмен подавал прошение об условно-досрочном освобождении в 12-й раз, пишет Свободная пресса.

Следующее заседание комиссии по делу убийцы Леннона состоится в феврале 2024 года.

Чепмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. В 2020 году злоумышленник объяснил, что совершил убийство из чувства зависти к музыканту, пишет Ura.ru. Преступника приговорили к пожизненному заключению, при этом он имел право попросить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

