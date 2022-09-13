Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению вновь отклонила прошение об освобождении убийцы участника группы The Beatles, музыканта Джона Леннона Марка Чепмена. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк.

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По данным СМИ, комиссия вынесла свое решение в конце августа. Чепмен подавал прошение об условно-досрочном освобождении в 12-й раз, пишет Свободная пресса.

Следующее заседание комиссии по делу убийцы Леннона состоится в феврале 2024 года.

Чепмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. В 2020 году злоумышленник объяснил, что совершил убийство из чувства зависти к музыканту, пишет Ura.ru. Преступника приговорили к пожизненному заключению, при этом он имел право попросить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПреступленияСШАДжон Леннон
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