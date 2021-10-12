Маккартни: группа The Beatles распалась из-за Леннона

Конфликт между музыкантами случился больше 50 лет назад. Долгое время считалось, что инициатором распада коллектива стал Маккартни, поскольку в интервью в апреле 1970 года он первый об этом сообщил. «Разрыв был вызван не мной, это все Джонни», — сказал Маккартни.

По его словам, распад группы стал самым тяжелым периодом в его жизни. Как считает знаменитость, The Beatles просуществовали бы гораздо дольше, если бы Леннон не ушел из группы.

Как сообщалось ранее, музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своей новой книги с названием «The Lyrics». Презентация книги назначена на 2 ноября 2021 года.

