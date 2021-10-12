Маккартни: группа The Beatles распалась из-за Леннона
Музыкант Пол Маккартни в интервью The Guardian заявил, что группа The Beatles распалась по вине Джона Леннона, сообщают «Известия».
Конфликт между музыкантами случился больше 50 лет назад. Долгое время считалось, что инициатором распада коллектива стал Маккартни, поскольку в интервью в апреле 1970 года он первый об этом сообщил. «Разрыв был вызван не мной, это все Джонни», — сказал Маккартни.
По его словам, распад группы стал самым тяжелым периодом в его жизни. Как считает знаменитость, The Beatles просуществовали бы гораздо дольше, если бы Леннон не ушел из группы.
Как сообщалось ранее, музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своей новой книги с названием «The Lyrics». Презентация книги назначена на 2 ноября 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Назван действенный способ защиты от коронавируса
- Маккартни: группа The Beatles распалась из-за Леннона
- Застрелившему коллегу в Нижнем Новгороде инкассатору дали 1,5 года колонии
- Матыцин прокомментировал решение WADA относительно РУСАДА
- ООН: Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек
- РФС: Контракт с Карпиным будет продлен
- Россия обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу
- Один человек погиб в аварии на ЦКАД
- Четверо отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в крайне тяжелом состоянии
- Россия лидирует по итогам первого тайма матча со Словенией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru