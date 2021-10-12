Маккартни: группа The Beatles распалась из-за Леннона

Музыкант Пол Маккартни в интервью The Guardian заявил, что группа The Beatles распалась по вине Джона Леннона, сообщают «Известия».

Пол Маккартни выпустит книгу своих стихов

Конфликт между музыкантами случился больше 50 лет назад. Долгое время считалось, что инициатором распада коллектива стал Маккартни, поскольку в интервью в апреле 1970 года он первый об этом сообщил. «Разрыв был вызван не мной, это все Джонни», — сказал Маккартни.

По его словам, распад группы стал самым тяжелым периодом в его жизни. Как считает знаменитость, The Beatles просуществовали бы гораздо дольше, если бы Леннон не ушел из группы.

Как сообщалось ранее, музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своей новой книги с названием «The Lyrics». Презентация книги назначена на 2 ноября 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыThe Beatles
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