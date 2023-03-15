Убийца трёх студенток под Оренбургом приговорён к пожизненному заключению
Обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области приговорён к пожизненному лишению свободы. Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, вердикт огласил суд региона.
Наказание 31-летний Александр Лазарев будет отбывать в колонии особого режима. Приговорённый признан виновным по целому ряду статьей Уголовного кодекса.
Убийство он совершил в ночь на 30 сентября 2021 года. По данным следствия, он вооружился ножом и проник в квартиру на первом этаже дома, которую снимали девушки 17, 18 и 20 лет, обучавшиеся в филиале Орского медицинского колледжа.
Лазарев изнасиловал своих жертв после чего убил, опасаясь разоблачения. Причём одна из девушек, несмотря на ранение, смогла выбраться на улицу, однако убийца догнал её и добил ножом. После этого он попытался поджечь квартиру.
Задержали злоумышленника 3 октября 2021 года, когда он пытался уйти от преследования полиции на угнанном автомобиле. После было установлено, что он также изнасиловал жительницу Гая за полтора месяца до убийства студенток.
Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила полную вменяемость обвиняемого.
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