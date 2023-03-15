Убийца трёх студенток под Оренбургом приговорён к пожизненному заключению

Лазарев изнасиловал своих жертв после чего убил, опасаясь разоблачения. Причём одна из девушек, несмотря на ранение, смогла выбраться на улицу, однако убийца догнал её и добил ножом. После этого он попытался поджечь квартиру.

Задержали злоумышленника 3 октября 2021 года, когда он пытался уйти от преследования полиции на угнанном автомобиле. После было установлено, что он также изнасиловал жительницу Гая за полтора месяца до убийства студенток.

Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила полную вменяемость обвиняемого.

