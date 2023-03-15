Убийца трёх студенток под Оренбургом приговорён к пожизненному заключению

Обвиняемый в убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области приговорён к пожизненному лишению свободы. Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, вердикт огласил суд региона.

Наказание 31-летний Александр Лазарев будет отбывать в колонии особого режима. Приговорённый признан виновным по целому ряду статьей Уголовного кодекса.

Убийство он совершил в ночь на 30 сентября 2021 года. По данным следствия, он вооружился ножом и проник в квартиру на первом этаже дома, которую снимали девушки 17, 18 и 20 лет, обучавшиеся в филиале Орского медицинского колледжа.

«Мстят детям»: Психиатр призвал исследовать убийц и педофилов

Лазарев изнасиловал своих жертв после чего убил, опасаясь разоблачения. Причём одна из девушек, несмотря на ранение, смогла выбраться на улицу, однако убийца догнал её и добил ножом. После этого он попытался поджечь квартиру.

Задержали злоумышленника 3 октября 2021 года, когда он пытался уйти от преследования полиции на угнанном автомобиле. После было установлено, что он также изнасиловал жительницу Гая за полтора месяца до убийства студенток.

Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила полную вменяемость обвиняемого.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьУбийствоПриговор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры