Убийца Джона Леннона назвал причину своего преступления
Убийца участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен объяснил свой поступок, пишут «Аргументы недели».
В своей речи он впервые извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно и назвал преступление «подлым и жутким». Чепмен признался, что не считал Леннона плохим человеком.
"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — отметил заключенный, выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению.
В конце своей речи Чепмен заявил, что заслуживает смертной казни.
В 1980 году преступник пять раз выстрелил в спину Леннону, менее чем через полчаса музыкант умер от потери крови. Чепмен остался на месте преступления и принялся читать «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
Примечательно, что за несколько часов до смерти музыкант оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. Леннона кремировали, его прах развеян над Центральным парком «Большого яблока».
Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом просить УДО через 20 лет. В августе 2020 года мужчине в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении. Против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно.
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