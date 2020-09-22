Убийца Джона Леннона назвал причину своего преступления

Убийца участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен объяснил свой поступок, пишут «Аргументы недели».

В своей речи он впервые извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно и назвал преступление «подлым и жутким». Чепмен признался, что не считал Леннона плохим человеком.

"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — отметил заключенный, выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению.