У журналиста Павла Лобкова обнаружен коронавирус

Журналист, ведущий телеканала «Дождь» сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

«Мне с точностью 99 процентов диагностировали Ковид-19», - написал он в своем Facebook.

Он поблагодарил третью поликлинику на Патриарших, которая, по его словам, оперативно привезла гидроксихлорохин и Амоксиклав. Журналист намерен лечиться в домашних условиях.

Лобков также добавил, что он ушел на больничный и будет временно отсутствовать в эфире.

