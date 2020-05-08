У журналиста Павла Лобкова обнаружен коронавирус
8 мая 202022:36
Журналист, ведущий телеканала «Дождь» сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.
«Мне с точностью 99 процентов диагностировали Ковид-19», - написал он в своем Facebook.
Он поблагодарил третью поликлинику на Патриарших, которая, по его словам, оперативно привезла гидроксихлорохин и Амоксиклав. Журналист намерен лечиться в домашних условиях.
Лобков также добавил, что он ушел на больничный и будет временно отсутствовать в эфире.
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8 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru