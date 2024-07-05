У жительницы Томска за долги арестовали 87 сувенирных деревянных кошек
Судебные приставы арестовали за долги у жительницы Томска 87 сувенирных кошек. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Томской области.
По данным ведомства, женщина задолжала кредитным организациям и предприятиям ЖКХ около 1 млн рублей. В собственности у томички находились квартира, два дачных участка и гаражный бокс. Приставы вынесли запрет в Росреестре на оформление сделок купли-продажи в отношении недвижимости, позже гараж арестовали, провели оценку и направили на реализацию.
«Однако желающих приобрести бокс не нашлось, поэтому имущество предложили взыскателям в счет погашения долга. Получив согласие от одной из кредитных организаций, приставы приступили к передаче имущества», — отметили в ФССП.
В процессе выяснилось, что в помещении находятся бытовые электроприборы, оргтехника и сувениры в виде 87 расписных деревянных кошек. Приставы арестовали вещи и предоставили женщине право самостоятельно реализовать имущество, чтобы погасить задолженность. Кроме того, томичка должна найти средства для погашения оставшейся части долга: после передачи гаража было взыскано лишь 230 тысяч рублей. Если женщина не выплатит деньги, суд рассмотрит возможность взыскания ее земельных участков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лилиана Булатова стала победительницей конкурса «Мисс Москва»
- Финляндия разрешила использовать свои военные объекты США
- Юрист рассказал, как уменьшить вдвое сумму автоштрафов
- У жительницы Томска за долги арестовали 87 сувенирных деревянных кошек
- Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах
- Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным
- «Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов
- Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций
- Россия пригласила Венесуэлу на саммит БРИКС в Казани
- Россиянам рассказали, как отучить кошку от порчи мебели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru