У жительницы Томска за долги арестовали 87 сувенирных деревянных кошек

По данным ведомства, женщина задолжала кредитным организациям и предприятиям ЖКХ около 1 млн рублей. В собственности у томички находились квартира, два дачных участка и гаражный бокс. Приставы вынесли запрет в Росреестре на оформление сделок купли-продажи в отношении недвижимости, позже гараж арестовали, провели оценку и направили на реализацию.

«Однако желающих приобрести бокс не нашлось, поэтому имущество предложили взыскателям в счет погашения долга. Получив согласие от одной из кредитных организаций, приставы приступили к передаче имущества», — отметили в ФССП.

В процессе выяснилось, что в помещении находятся бытовые электроприборы, оргтехника и сувениры в виде 87 расписных деревянных кошек. Приставы арестовали вещи и предоставили женщине право самостоятельно реализовать имущество, чтобы погасить задолженность. Кроме того, томичка должна найти средства для погашения оставшейся части долга: после передачи гаража было взыскано лишь 230 тысяч рублей. Если женщина не выплатит деньги, суд рассмотрит возможность взыскания ее земельных участков.

