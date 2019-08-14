У запрета на старые авто шансов нет. Пока

Запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации» - такая инициатива родилась в стенах Госдумы. Письмо с предложением проработать вопрос о введении такого запрета направила, в частности, в Минтранс и Минпромторг зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Сообщивший об этой инициативе «Коммерсантъ» напоминает, что госпожа Когогина является супругой президента КамАЗа. Сегодня единственное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше десяти лет, эта норма вступает в силу в 2020 году. «Возрастных» ограничений на любые другие виды автотранспорта нет. Для пояснения масштабов возможного «бедствия» издание приводит статистику ГИБДД, согласно которой, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет. То есть при наличии на то законодательной воли под запрет можно подвести добрую половину всего автопарка страны. Автопроизводители, что не удивительно, инициативу поддержали.

В отличие от депутатов – коллег автора инициативы. Резоны противников запрета старых авто имеют и экономический и социальный подтекст. В России существуют населенные пункты, где нет ни медкабинетов, ни магазинов, ни аптек. Что будет, если их жителей лишить последних средств передвижения? - задался вопросом первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов. Кроме того, многие владельцы старых авто используют их для поездок на дачи либо работают на них, причем зачастую это единственный источник заработка, - отметил Ефимов в интервью РИА Новости.

Сомнения в шансах на реализацию инициативы высказал в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Причиной тому - уровень жизни значительной части населения страны: запрет на эксплуатацию старых автомобилей нанесет «сокрушительный удар», - указал собеседник агентства. Более гибким он считает уже показавший свою эффективность вариант с утилизацией старых машин при покупке новых. Для замены устаревшего автотранспорта нужен не запрет, но поощрение, - согласен первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев:

«Задача – обеспечить поддержку тех, кто решит утилизировать старый автомобиль, поменяв его на новый», - заявил парламентарий.

Против запрета на старые авто высказался и Минпромторг. Вывод старой техники из оборота должен обеспечиваться экономическими мерами, в частности, стимулированием к покупке новых, экологически чистых машин.

Пока, стало быть, запрет на «автостарину», во всяком случае, частникам не грозит. И эксперты, и представители власти приводят схожие аргументы против этой идеи. С другой стороны, про повышение пенсионного возраста в свое время тоже говорили как о чем-то в России невозможном. Оказалось, что и в этом вопросе ничего невозможного нет.

