У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей

Правоохранители нашли у заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи более 50 объектов недвижимости, свыше 20 автомобилей и 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

СМИ: Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Ранее Симоненко задержали, против него возбуждено уголовное дело. По данным источников, до этого замначальника ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.

«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей», — указал собеседник ТАСС.

Также правоохранители выявили свыше 50 жилых помещений и офисов и более 20 автомобилей, в том числе машины премиум-класса. На все имущество был наложен обеспечительный арест по иску Генпрокуратуры об обращении объектов в доход государства.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МЧСКраснодарский Край

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