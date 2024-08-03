У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей
Правоохранители нашли у заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи более 50 объектов недвижимости, свыше 20 автомобилей и 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Симоненко задержали, против него возбуждено уголовное дело. По данным источников, до этого замначальника ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.
«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей», — указал собеседник ТАСС.
Также правоохранители выявили свыше 50 жилых помещений и офисов и более 20 автомобилей, в том числе машины премиум-класса. На все имущество был наложен обеспечительный арест по иску Генпрокуратуры об обращении объектов в доход государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru