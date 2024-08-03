У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей

Ранее Симоненко задержали, против него возбуждено уголовное дело. По данным источников, до этого замначальника ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам.

«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей», — указал собеседник ТАСС.

Также правоохранители выявили свыше 50 жилых помещений и офисов и более 20 автомобилей, в том числе машины премиум-класса. На все имущество был наложен обеспечительный арест по иску Генпрокуратуры об обращении объектов в доход государства.

