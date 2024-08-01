СМИ: Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко
Следователи задержали заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
На данный момент причина задержания чиновника неизвестна, также выясняются обстоятельства дела.
Симоненко работает в должности замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее руководителя АО «Военторг» задержали в рамках уголовного дела о крупном хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны. С 2012 года главой «Военторга» значится Владимир Павлов. Кроме того, арестован Сергей Сухов – бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании, входящей в систему МО РФ. Ее работу курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов.
Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, ее сумма составила более 1 млрд рублей. 24 апреля его сняли с должности заместителя министра обороны России, передает «Радиоточка НСН».
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