СМИ: Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Симоненко работает в должности замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с октября 2023 года.

Ранее руководителя АО «Военторг» задержали в рамках уголовного дела о крупном хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны. С 2012 года главой «Военторга» значится Владимир Павлов. Кроме того, арестован Сергей Сухов – бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании, входящей в систему МО РФ. Ее работу курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, ее сумма составила более 1 млрд рублей. 24 апреля его сняли с должности заместителя министра обороны России, передает «Радиоточка НСН».

