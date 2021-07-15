У входа в аэропорт Хабаровска образовалась большая очередь

Ранее сообщалось о возможной забастовке сотрудников. Однако по данным пресс-службы воздушной гавани, это не соответствует действительности. Отмечается значительное увеличение пассажиропотока на внутренних рейсах на 20 процентов по сравнению с неделей ранее.

Кроме того, на утренние часы приходится пиковая нагрузка — именно в это время обслуживается максимальное количество пассажиров широкофюзеляжных самолетов.

В настоящее время руководство аэропорта проводит мероприятия, направленные на увеличение скорости обслуживания пассажиров, увеличивается количество занятых время сотрудников.

Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.

