У входа в аэропорт Хабаровска образовалась большая очередь
У входа в здание международного аэропорта Хабаровска образовалась многометровая очередь, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее сообщалось о возможной забастовке сотрудников. Однако по данным пресс-службы воздушной гавани, это не соответствует действительности. Отмечается значительное увеличение пассажиропотока на внутренних рейсах на 20 процентов по сравнению с неделей ранее.
Кроме того, на утренние часы приходится пиковая нагрузка — именно в это время обслуживается максимальное количество пассажиров широкофюзеляжных самолетов.
В настоящее время руководство аэропорта проводит мероприятия, направленные на увеличение скорости обслуживания пассажиров, увеличивается количество занятых время сотрудников.
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.
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