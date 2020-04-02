У сотрудницы онкоцентра им. Блохина выявлен коронавирус
Сотрудница онкоцентра им. Блохина в Москве получила положительный результат анализа на коронавирус. Об этом Интерфаксу сообщили представители медорганизации.
По данным агентства, в настоящее время временно прекращена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей. В онкоцентре отметили, что заразившаяся сотрудница уже неделю находится на самоизоляции.
В настоящее время устанавливаются с кем контактировала сотрудница из коллег и пациентов, все они будут протестированы на коронавирус. Отметим, что в группу риска при заражении коронавирусом входят люди с хроническими и другими тяжелыми заболеваниями.
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