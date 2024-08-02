У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в Великобритании

Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в причастности к организации убийства, владела жилым домом площадью 489 кв. метров в Великобритании. Данная информация указана в декларации о доходах сенатора за 2021 год.

Документ подтверждает, что жилой дом площадью 489 квадратных метров в Великобритании находился в распоряжении сенатора Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей.

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Однако в 2016 году, когда Савельев начал исполнять свои обязанности сенатора, в собственности его жены и четверых несовершеннолетних детей был дом меньшей площади — 248 квадратных метров, следует из декларации за тот год.

Сенатор Савельев был задержан 2 августа после заседания Совета Федерации. Его подозревают в организации убийства предпринимателя Ионова. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации приготовления к убийству. Савельев считает обвинения сфабрикованными и необоснованными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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