У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в Великобритании

Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в причастности к организации убийства, владела жилым домом площадью 489 кв. метров в Великобритании. Данная информация указана в декларации о доходах сенатора за 2021 год.

Документ подтверждает, что жилой дом площадью 489 квадратных метров в Великобритании находился в распоряжении сенатора Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей.