«Единая Россия» приостановила членство сенатора Савельева
2 августа 202418:12
Членство сенатора Дмитрия Савельева в партии «Единая Россия» приостановлено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.
Он также указал, что Савельева сняли со всех партийных постов.
«Если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии», - добавил Ревенко, напомнив, что соответствующие нормы содержатся в уставе политорганизации.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru