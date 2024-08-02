«Единая Россия» приостановила членство сенатора Савельева

Членство сенатора Дмитрия Савельева в партии «Единая Россия» приостановлено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

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Он также указал, что Савельева сняли со всех партийных постов.

«Если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии», - добавил Ревенко, напомнив, что соответствующие нормы содержатся в уставе политорганизации.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ОбвиненияУголовное ДелоСенаторыЕдиная Россия

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