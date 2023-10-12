РПЦ показала картину с патриархом Кириллом на фоне «Троицы» Рублева
12 октября 202314:05
Русская православная церковь (РПЦ) выложила видео с заседания Священного синода с картиной с изображением патриарха Кирилла на фоне «Троицы» Андрея Рублева.
Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев прокомментировал картину.
«Этот уже обожился и стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни. Понятно, что оригинал рублевской “Троицы” устарел и не нужен. А еще это джи-ар. Месседж входящим участникам “церковно-государственного партнерства”: “если я допущен к такому столику (трапеза Троицы), то о моих подвязках в Кремле и базарить нечего!”» - сказал Кураев.
Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь заявил, что «только психически больной человек увидит в картине что-то неправильное».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru