У российской полиции появился новый медиаресурс

20 января 202014:22

Министерство внутренних дел РФ запустило новый медиаресурс, на котором будут публиковаться оперативные новости. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что он будет ориентирован, прежде всего, на мультимедийный контент. Отмечается, что о начале работы сервиса журналистам на торжественном приеме 20 января объявил . о. главы ведомства Владимир Колокольцев.

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По его словам, каждый публикуемый на портале материал будет сопровождаться фотографиями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием, подчёркивает Газета.ру. В МВД добавили, что удобный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.


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ФОТО: depositphotos.com
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