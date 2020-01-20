У российской полиции появился новый медиаресурс
Министерство внутренних дел РФ запустило новый медиаресурс, на котором будут публиковаться оперативные новости. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что он будет ориентирован, прежде всего, на мультимедийный контент. Отмечается, что о начале работы сервиса журналистам на торжественном приеме 20 января объявил . о. главы ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, каждый публикуемый на портале материал будет сопровождаться фотографиями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием, подчёркивает Газета.ру. В МВД добавили, что удобный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.
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