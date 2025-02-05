У российских продавцов рекордно выросли зарплаты
По итогам 2024 года в России рекордно выросли зарплаты работников торговой сферы, свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру».
Так, медианная зарплата продавца-консультанта, которую готовы предложить работодатели, выросла на 40% и достигла 59,5 тысячи рублей. Уточняется, что зарплата кассиров увеличилась до 50 тысяч рублей, а товароведы стали получать больше на 7% (около 60,2 тысячи рублей). Грузчики стали получать больше на 5% (около 53,5 тысячи рублей).
Рост зарплат сотрудников сферы торговли объясняется нехваткой персонала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru