У режиссера Владимира Меньшова диагностировали коронавирус

У народного артиста РСФСР Владимира Меньшова выявили коронавирус. В связи с этим он не смог участвовать в съезде партии «Справедливая Россия - За правду» в Подмосковье 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Он заболел коронавирусом. В легкой форме», - пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно о госпитализации драматурга Аркадия Инина из-за COVID-19.



