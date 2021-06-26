У режиссера Владимира Меньшова диагностировали коронавирус
26 июня 202115:42
У народного артиста РСФСР Владимира Меньшова выявили коронавирус. В связи с этим он не смог участвовать в съезде партии «Справедливая Россия - За правду» в Подмосковье 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
«Он заболел коронавирусом. В легкой форме», - пояснил собеседник агентства.
Ранее стало известно о госпитализации драматурга Аркадия Инина из-за COVID-19.
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26 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru