Драматург Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19

Заслуженный деятель искусств РСФСР, киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин заявил, что госпитализирован с коронавирусом, но уже выздоравливает, сообщает ТАСС.

Во ВГИКе, где преподает Инин, рассказали, что врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

Аркадий Инин родился 3 мая 1938 года. Является автором сорока кинокартин, в том числе «По улицам комод водили», «Одиноким предоставляется общежитие», «Танцплощадка», «Частный детектив, или Операция Кооперация» и других. Кроме того создал более двухсот теле- и радиопередач, в том числе «Вокруг смеха» и «От всей души!».

Ранее коронавирусом заразился российский теннисист Даниил Медведев, сообщает РИА ФАН. Из-за этого он был вынужден отказаться от участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

