Драматург Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19
Заслуженный деятель искусств РСФСР, киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин заявил, что госпитализирован с коронавирусом, но уже выздоравливает, сообщает ТАСС.
Во ВГИКе, где преподает Инин, рассказали, что врачи оценивали его состояние как средней тяжести.
Аркадий Инин родился 3 мая 1938 года. Является автором сорока кинокартин, в том числе «По улицам комод водили», «Одиноким предоставляется общежитие», «Танцплощадка», «Частный детектив, или Операция Кооперация» и других. Кроме того создал более двухсот теле- и радиопередач, в том числе «Вокруг смеха» и «От всей души!».
Ранее коронавирусом заразился российский теннисист Даниил Медведев, сообщает РИА ФАН. Из-за этого он был вынужден отказаться от участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
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