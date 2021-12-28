У подмосковных водителей автобусов появится рейтинг

В Московской области у водителей автобусов появится такой же рейтинг, как у таксистов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что водитель автобуса – благородная профессия. Воробьев попросил владельцев этой профессии не обижаться на введение рейтинга, а отнестись к нему с пониманием.