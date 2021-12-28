У подмосковных водителей автобусов появится рейтинг

В Московской области у водителей автобусов появится такой же рейтинг, как у таксистов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что водитель автобуса – благородная профессия. Воробьев попросил владельцев этой профессии не обижаться на введение рейтинга, а отнестись к нему с пониманием.

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«Мы имеем право делать ставку на лучших», — подчеркнул Воробьев в беседе с «360».

По словам губернатора Подмосковья, в 2022 году в стране появится более 90 млн квадратных метров жилья. Жильцов новых микрорайонов необходимо будет качественно обслуживать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным.

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ФОТО: Пресс-служба Минтранса РФ
ТЕГИ:Общественный ТранспортПодмосковье
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