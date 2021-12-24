В Подмосковье исчезают крышки с канализационных люков

Крышки канализационных люков стали пропадать в подмосковном Королёве. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на коммунальные службы. По их данным, только за минувшие среду и четверг исчезли свыше 20 крышек. Злоумышленники оставили, тем самым, канализационные люки открытыми, что представляет серьёзную опасность для местного населения, особенно для детей и пенсионеров.

Как заявил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов, в ближайшее время ожидается новая поставка крышек для канализационных колодцев. Он высказал предположение, что пропажа дело рук целой группы похитителей, так как они очень тяжёлые и одному такую крышку не унести.

Заявление о пропаже муниципального имущества уже подано в полицию.

В администрации Королева заявили, что с этим сталкиваются впервые. В городской пресс-службе высказали предположение, что похитители, скорее всего, сдают крышки на металлолом. Они могут использоваться и у кого-нибудь в загородном доме. Были случаи, когда за крышками охотились и коллекционеры.

Ранее структура «Ростеха» пожаловалась на пропажу 10 самолетов на 165 млн рублей.

