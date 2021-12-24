В Подмосковье исчезают крышки с канализационных люков
Крышки канализационных люков стали пропадать в подмосковном Королёве. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на коммунальные службы. По их данным, только за минувшие среду и четверг исчезли свыше 20 крышек. Злоумышленники оставили, тем самым, канализационные люки открытыми, что представляет серьёзную опасность для местного населения, особенно для детей и пенсионеров.
Как заявил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов, в ближайшее время ожидается новая поставка крышек для канализационных колодцев. Он высказал предположение, что пропажа дело рук целой группы похитителей, так как они очень тяжёлые и одному такую крышку не унести.
Заявление о пропаже муниципального имущества уже подано в полицию.
В администрации Королева заявили, что с этим сталкиваются впервые. В городской пресс-службе высказали предположение, что похитители, скорее всего, сдают крышки на металлолом. Они могут использоваться и у кого-нибудь в загородном доме. Были случаи, когда за крышками охотились и коллекционеры.
Ранее структура «Ростеха» пожаловалась на пропажу 10 самолетов на 165 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР
- Умер народный артист России Владимир Татосов
- В Кремле назвали «несдержанностью» пост курганской журналистки о крысе, ПЦР и пресс-конференции Путина
- Односпальные квартиры с камином оказались самыми редкими в Москве
- Власти Петербурга отказались от салюта в новогоднюю ночь
- Виновник массового ДТП на Кутузовском оказался психически нездоров
- Песков заявил, что Путин доволен большой пресс-конференцией
- Осквернившего портрет ветерана блогера в Москве посадили на четыре года
- Правительство одобрило законопроект о более жёстком наказании за пытки
- Захарова: Москва рассматривает предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru