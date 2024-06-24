В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления салата лобио

Житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице, сообщили в администрации Костромской области.

Это первый случай смерти от ботулизма в России после массового отравления. 21-летний молодой человек умер после того, как поел салат лобио.

«Угроза жизни!»: Врач назвал «опасные» продукты из-за инфекции ботулизма

Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, при этом отмечается, что при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью.

На сегодняшний день всего в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

После заболевания ботулизмом из больниц выписали 149 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что специалисты изъяли более 250 тонн сырья и готовых продуктов, в том числе все запасы со складов. Активная работа ведется и в лабораториях. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проведено более 7,2 тысячи исследований.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КостромаОтравление

Горячие новости

Все новости

партнеры