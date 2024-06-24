В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления салата лобио
Житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице, сообщили в администрации Костромской области.
Это первый случай смерти от ботулизма в России после массового отравления. 21-летний молодой человек умер после того, как поел салат лобио.
Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, при этом отмечается, что при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью.
На сегодняшний день всего в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
После заболевания ботулизмом из больниц выписали 149 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что специалисты изъяли более 250 тонн сырья и готовых продуктов, в том числе все запасы со складов. Активная работа ведется и в лабораториях. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проведено более 7,2 тысячи исследований.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов, передает «Радиоточка НСН».
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- В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления салата лобио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru