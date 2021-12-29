У отелей может появиться невозвратный тариф

Федеральное агентство по туризму подготовило проект обновленного закона о туризме. Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В пресс-службе Ростуризма отметили, что такое нововведение будет выгодно как для бизнеса, так и для туристов.

«Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками», – рассказали в пресс-службе Ростуризма РИА Новости.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кубой. Рейсы будут выполняться раз в 10 дней.

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Фото: https://flickr.com
ТЕГИ:РостуризмОтели
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