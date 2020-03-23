У осуждённого за изнасилование Вайнштейна нашли коронавирус

Находящийся в тюрьме голливудский продюсер Харви Вайнштейн сообщил тюремщикам о появившихся у него симптомах коронавируса нового типа. Анализы оказались положительными, пишет издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

В материале утверждается, что коронавирусом больны ещё несколько заключённых в тюрьме на острове Райкерс.

11 марта 68-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в изнасиловании и склонении к сексу. На следующий день продюсера с жалобами на боли в груди перевели в госпиталь Bellevue на Манхэттене. Сейчас Вайнштейн на карантине.

США — третья страна в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Там инфицированы уже больше 35 тысяч человек.

