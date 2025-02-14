У неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
У граждан, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть заработной платы, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Аристов. Его слова приводит РИА Новости.
Так, в мае 2024-го был подписан закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно этот реестр должен заработать в этом году.
Аристов отметил, что «цели формирования реестра будут расширены», а работодатели будут должны проверять своих работников на предмет их нахождения в реестре, для того, чтобы удерживать с них часть денежных средств для перечисления детям.
Ранее Аристов заявил, что около 120 тысяч человек, подвергнутых административному наказанию, и еще 68 тысяч осужденных могут быть внесены в реестр должников по алиментным обязательствам по итогам прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru