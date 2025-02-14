У неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты

Аристов отметил, что «цели формирования реестра будут расширены», а работодатели будут должны проверять своих работников на предмет их нахождения в реестре, для того, чтобы удерживать с них часть денежных средств для перечисления детям.

Ранее Аристов заявил, что около 120 тысяч человек, подвергнутых административному наказанию, и еще 68 тысяч осужденных могут быть внесены в реестр должников по алиментным обязательствам по итогам прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



