«У нас профицит»: Лекарств российского производства в стране больше, чем нужно
При этом генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что без закупки зарубежных субстанций не обойтись.
В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Мы сегодня по количеству производственных площадок обеспечены больше, чем надо. У нас профицит производственных площадей. Дальше вопрос: из чего мы делаем эти лекарственные средства? Основную массу субстанций мы закупаем за рубежом – прежде всего, это Индия и Китай. Но рынок России в деньгах меньше, чем рынок США или Европы, поэтому замыкаться на своем рынке невыгодно», - отметил он.
На сегодняшний день нет необходимости закупать лекарства впрок, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.
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