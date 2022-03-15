«У нас профицит»: Лекарств российского производства в стране больше, чем нужно

В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Мы сегодня по количеству производственных площадок обеспечены больше, чем надо. У нас профицит производственных площадей. Дальше вопрос: из чего мы делаем эти лекарственные средства? Основную массу субстанций мы закупаем за рубежом – прежде всего, это Индия и Китай. Но рынок России в деньгах меньше, чем рынок США или Европы, поэтому замыкаться на своем рынке невыгодно», - отметил он.

На сегодняшний день нет необходимости закупать лекарства впрок, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.



