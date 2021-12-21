Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон расширяет полномочия полиции при обыске жилья и вскрытии автомобилей. Теперь сотрудники полиции могут проникать в жилье и земельные участки для обыска и для задержания, оцеплять строения и жилые помещения лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции

В законе «О полиции» появилась новая статья о правилах вскрытия транспортного средства. Теперь проникать в авто можно для спасения жизни или при массовых беспорядках, а также при угрозе теракта или для задержания подозреваемого.

Полиция получила право узнавать фамилию, имя и отчества гражданина в случае его обращения к сотрудникам полиции.

В то же время из текста закона исключили положения, которые освобождают сотрудников полиции от ответственности за действия при исполнении. Также полиции запретили открывать огонь, если задержанный просто пытался приблизиться.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинПолиция
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