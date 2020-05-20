У нарушителей ПДД может появиться право выбирать меру наказания

К слову, в 2019 году водительское удостоверение в России получили 1,33 млн человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018-ом. Об этом свидетельствует статистика МВД.

Согласно имеющимся данным, больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области (111,4 тыс.), в Москве (79,9 тыс.), в Краснодарском крае (50,4 тыс.), в Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и в Башкортостане (44,1 тыс.).

Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке - 157, а также в Ненецком АО, отмечает RT.

Как пояснил автоюрист Тимур Маршани, сокращение числа россиян, получивших водительские права, может говорить об общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.

