У нарушителей ПДД может появиться право выбирать меру наказания
Водителей, которые впервые нарушили ПДД, предлагают наделить правом самим выбрать меру наказания. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее предложение он уже направил главе ГИБДД Михаилу Черникову.
Депутат отмечает, что при определении степени наказания за нарушение ПДД инспектор полиции, как правило, назначает максимально возможное, которое затем подтверждается судом. Например, в случае, если водитель выехал на полосу встречного движения, он должен заплатить крупный штраф или лишиться права управления автомобилем на несколько месяцев. Петров подчеркивает, что при разборе таких правонарушений в подавляющем большинстве случаев инспектор выбирает для нарушителя именно лишение прав, пишут Известия.
К слову, в 2019 году водительское удостоверение в России получили 1,33 млн человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018-ом. Об этом свидетельствует статистика МВД.
Согласно имеющимся данным, больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области (111,4 тыс.), в Москве (79,9 тыс.), в Краснодарском крае (50,4 тыс.), в Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и в Башкортостане (44,1 тыс.).
Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке - 157, а также в Ненецком АО, отмечает RT.
Как пояснил автоюрист Тимур Маршани, сокращение числа россиян, получивших водительские права, может говорить об общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.
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