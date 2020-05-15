Автовладельцам предрекли «бомбёжку» рекламными предложениями по вине ГИБДД

«Не думаю, что чего-то нужно остерегаться. Это не первый слив базы данных автовладельцев. Ещё в 90-е годы продавали базы данных ГИБДД, тогда ещё на дисках. Это, конечно, неприятно, что у нас ни одна из государственных структур не может обеспечить стопроцентную безопасность своей базы данных. Рядовому человеку это ничем не грозит, кроме того, что эти данные попадут к тем, кто продвигает и предлагает какие-то товары. И такого человека будут бомбить рекламными предложениями различных автозапчастей», - сказал автоэксперт.

В полной версии базы данных автовладельцев, выставленной на продажу, есть ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов, контактные данные автовладельцев, утверждают продавцы. За неё просят 0,3 биткоина или около 2800 долларов, а за ее передачу в эксклюзивное использование — 1,5 биткоина или около 14 тысяч долларов.

В свою очередь, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.

«Граждане сообщают все свои данные в ГИБДД при регистрации автомобиля, это предусмотрено действующим законодательством. Органы Госавтоинспекции несут ответственность за сохранность этих персональных данных. Если они предоставляют доступ к этой базе другим лицам - это нарушение закона», - сказал он.

