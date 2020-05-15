Автовладельцам предрекли «бомбёжку» рекламными предложениями по вине ГИБДД
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, что грозит автовладельцам, чьи личные данные «утекли» в даркнет.
Базу данных российских автовладельцев предлагают приобрести на одном из форумов в даркнете. Об этом пишут «Ведомости», подчеркивая, что сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в этом реестре, подтвердил их подлинность.
Отмечается, что в базе содержится 129 миллионов лидов, полученных из реестра ГИБДД. В основном это информация о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, чем грозит автовладельцам утечка и продажа их личных данных.
«Не думаю, что чего-то нужно остерегаться. Это не первый слив базы данных автовладельцев. Ещё в 90-е годы продавали базы данных ГИБДД, тогда ещё на дисках. Это, конечно, неприятно, что у нас ни одна из государственных структур не может обеспечить стопроцентную безопасность своей базы данных. Рядовому человеку это ничем не грозит, кроме того, что эти данные попадут к тем, кто продвигает и предлагает какие-то товары. И такого человека будут бомбить рекламными предложениями различных автозапчастей», - сказал автоэксперт.
В полной версии базы данных автовладельцев, выставленной на продажу, есть ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов, контактные данные автовладельцев, утверждают продавцы. За неё просят 0,3 биткоина или около 2800 долларов, а за ее передачу в эксклюзивное использование — 1,5 биткоина или около 14 тысяч долларов.
В свою очередь, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.
«Граждане сообщают все свои данные в ГИБДД при регистрации автомобиля, это предусмотрено действующим законодательством. Органы Госавтоинспекции несут ответственность за сохранность этих персональных данных. Если они предоставляют доступ к этой базе другим лицам - это нарушение закона», - сказал он.
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