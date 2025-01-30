У многоженца Ивана Сухова родился тридцатый ребенок
У многоженца Ивана Сухова, который прославился после интервью журналистке Саше Сулим, родился 30-й ребенок. Об этом стало известно в эфире телевизионной программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
Ведущий передачи Дмитрий Борисов отметил, что супруга Сухова в начале января родила ему ребенка, 30-го по счету.
В студии также присутствовала одна из «жен» многоженца Юлия, которой удалось уйти от мужчины. Она рассказала, что после того, как она переехала к Сухову, он переписал ее имущество на себя, а потом оформил себя и как получателя детских пособий.
В данный момент, по информации «Первого канала», вместе с Суховым и его «женами» продолжают жить 12 детей.
В интервью блогеру и тру-крайм журналисту Сулим мужчина ранее рассказал, что мечтает зачать 50 детей, живет с тремя женами и 14-ю детьми, тратит на всю семью 75 тысяч в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду или мороженое, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru