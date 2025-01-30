У многоженца Ивана Сухова родился тридцатый ребенок

В студии также присутствовала одна из «жен» многоженца Юлия, которой удалось уйти от мужчины. Она рассказала, что после того, как она переехала к Сухову, он переписал ее имущество на себя, а потом оформил себя и как получателя детских пособий.

В данный момент, по информации «Первого канала», вместе с Суховым и его «женами» продолжают жить 12 детей.

В интервью блогеру и тру-крайм журналисту Сулим мужчина ранее рассказал, что мечтает зачать 50 детей, живет с тремя женами и 14-ю детьми, тратит на всю семью 75 тысяч в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду или мороженое, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

