Прокурор требует посадить Ефремова на 11 лет

Гособвинение требует назначить актёру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщило агентство РИА Новости. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.

Сегодня было объявлено, что обвинение считает вину Ефремова полностью доказанной.

Максимальное наказание, которое грозит за смертельное ДТП в пьяном виде, - 12 лет колонии. Сократить срок помогло бы добровольное признание вины и рассмотрение дела в особом порядке, однако Ефремов признал вину только сегодня.

Адвокат актёра Эльман Пашаев перед слушаниями в суде в четверг передал слова подзащитного о том, что тот готов понести наказание, поскольку он «заслуженный артист народа», передаёт телеканал «360».

