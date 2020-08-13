У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19

В ходе исследования, специалисты из Университета Барселоны и Университета Кампинас проанализировали статистические показатели распространения коронавируса в 126 странах и установили, что наиболее быстрое распространение инфекции было характерно для тех стран, где больше людей с отрицательным резус-фактором.

Издание также отмечает, что при среднем числе людей с отрицательным резус-фактором – 8%, в странах, где был взрывной рост распространения инфекции на ранних этапах, число таких людей достигает 17-19%. А в США, где, в настоящее время, самое большое количество заболевших, таких людей 15%.

Тем временем число заражений COVID-19 в России выросло на 5057 за сутки, по данным оперативного штаба. Таким образом, общее число достигло отметки почти в 908 тысяч. Темп прироста составляет 0,6%.

Заразившиеся есть в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 случаев без клинических проявлений.

