У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19
Люди с отрицательным резус-фактором уязвимее для коронавируса – чаще заражаются и тяжелее болеют, пишут «Известия» со ссылкой на учёных из Испании и Бразилии. Ранее уже было установлено, что люди с отрицательной группой крови имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний, а именно по этим системам как раз и «бьёт» COVID-19.
В ходе исследования, специалисты из Университета Барселоны и Университета Кампинас проанализировали статистические показатели распространения коронавируса в 126 странах и установили, что наиболее быстрое распространение инфекции было характерно для тех стран, где больше людей с отрицательным резус-фактором.
Издание также отмечает, что при среднем числе людей с отрицательным резус-фактором – 8%, в странах, где был взрывной рост распространения инфекции на ранних этапах, число таких людей достигает 17-19%. А в США, где, в настоящее время, самое большое количество заболевших, таких людей 15%.
Тем временем число заражений COVID-19 в России выросло на 5057 за сутки, по данным оперативного штаба. Таким образом, общее число достигло отметки почти в 908 тысяч. Темп прироста составляет 0,6%.
Заразившиеся есть в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 случаев без клинических проявлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru