У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщает Variety.

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Отмечается, что режиссер находится в «хорошем настроении и лечится от своих симптомов». Также Триер продолжает работу над последним сезоном сериала «Королевство».

В компании Zentropa, созданной Триером, рассказали, что фон Триер примет участие в ограниченных пресс-мероприятиях для сериала после того, как он выйдет позже в текущем году.



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