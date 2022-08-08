У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

Отмечается, что режиссер находится в «хорошем настроении и лечится от своих симптомов». Также Триер продолжает работу над последним сезоном сериала «Королевство».

В компании Zentropa, созданной Триером, рассказали, что фон Триер примет участие в ограниченных пресс-мероприятиях для сериала после того, как он выйдет позже в текущем году.





