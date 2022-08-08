У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
8 августа 202220:48
У датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что режиссер находится в «хорошем настроении и лечится от своих симптомов». Также Триер продолжает работу над последним сезоном сериала «Королевство».
В компании Zentropa, созданной Триером, рассказали, что фон Триер примет участие в ограниченных пресс-мероприятиях для сериала после того, как он выйдет позже в текущем году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
- Данные участников программы лояльности Tele2 слили в сеть
- Латвия возобновила импорт российского газа
- Покупатель отказался от украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки»
- Число госпитализаций с COVID выросло в Петербурге на треть за неделю
- Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
- Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы МЧС РФ Гуровича
- Пожар на подмосковном складе Ozon полностью потушили
- СБУ предотвратила покушение на глав Минобороны и разведки Украины
- Генпрокуратура выявила более тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах
8 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru