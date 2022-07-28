Пранкеры разыграли режиссера Дэвида Линча, представившись Зеленским

Отмечается, что Линч предложил фейковому Зеленскому позвонить российскому президенту, выпить с ним пару кружек пива и обсудить ситуацию. По мнению режиссера, стороны бы пришли к осознанию, что «вы оба люди».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. После начала военных действий Зеленский и Путин лично не разговаривали.

