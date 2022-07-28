Пранкеры разыграли режиссера Дэвида Линча, представившись Зеленским

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского режиссера Дэвида Линча, позвонив ему от лица украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский назвал Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси»

Отмечается, что Линч предложил фейковому Зеленскому позвонить российскому президенту, выпить с ним пару кружек пива и обсудить ситуацию. По мнению режиссера, стороны бы пришли к осознанию, что «вы оба люди».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. После начала военных действий Зеленский и Путин лично не разговаривали.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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