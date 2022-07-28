Пранкеры разыграли режиссера Дэвида Линча, представившись Зеленским
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского режиссера Дэвида Линча, позвонив ему от лица украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Линч предложил фейковому Зеленскому позвонить российскому президенту, выпить с ним пару кружек пива и обсудить ситуацию. По мнению режиссера, стороны бы пришли к осознанию, что «вы оба люди».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины. После начала военных действий Зеленский и Путин лично не разговаривали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Раскрыта суть разговора Си Цзиньпина и Байдена
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии
- Пранкеры разыграли режиссера Дэвида Линча, представившись Зеленским
- Вучич: запасов газа Сербии хватит на 50 дней
- СМИ: Латвия продолжает закупать российский газ через посредника
- Ведерников: автобусное сообщение Псков - Витебск будет запущено с августа
- Тела двух подростков найдены в Белгородской области
- Два пилота разбились на истребителе МиГ-21 в Индии
- В Москве из-за циклона дерево упало на женщину
- Байден: экономика США не находится в рецессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru